Прокурор Вашингтона подал судебный иск против Трампа
Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что подал иск в Федеральный окружной суд против президента США Дональда Трампа. В своем иске прокурор требует признать неконституционными ряд положений новой миграционной реформы администрации президента.
Об этом сообщается на сайте офиса прокурора.
Ответчиками по делу кроме Трамп, выступят высокопоставленные чиновники администрации, а также Министерство внутренней безопасности, поскольку погранслужба находится у него в подчинении.
По мнению Фергюсона, указ Трампа "разделяет живущие в Вашингтоне семьи, наносит вред жителям штата, вредит экономике Вашингтона".
Также прокурор считает, что он наносит ущерб компаниям, работающим на территории штата, и подрывает суверенный интерес Вашингтона в том, чтобы оставаться гостеприимным местом для иммигрантов и беженцев.