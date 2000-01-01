31.01 07:13 MIGnews.com

Прокурор Вашингтона подал судебный иск против Трампа

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Прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что подал иск в Федеральный окружной суд против президента США Дональда Трампа. В своем иске прокурор требует признать неконституционными ряд положений новой миграционной реформы администрации президента.Об этом сообщается на сайте офиса прокурора.Ответчиками по делу кроме Трамп, выступят высокопоставленные чиновники администрации, а также Министерство внутренней безопасности, поскольку погранслужба находится у него в подчинении.По мнению Фергюсона, указ Трампа "разделяет живущие в Вашингтоне семьи, наносит вред жителям штата, вредит экономике Вашингтона".Также прокурор считает, что он наносит ущерб компаниям, работающим на территории штата, и подрывает суверенный интерес Вашингтона в том, чтобы оставаться гостеприимным местом для иммигрантов и беженцев.