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За нарушение указа Трампа авиакомпаниям выпишут штраф | Фото: Thinkstock30.01 18:58   MIGnews.com

За нарушение указа Трампа авиакомпаниям выпишут штраф

Авиакомпании, которые нарушат запрет американского президента на въезд в Штаты гражданам арабских стран, могут быть оштрафованы. Об этом сообщила Ассоциация пилотов Нидерландов.

Как выяснилось, штрафы за нарушения правил перевозок при перелетах в США действуют давно. А с введением запрета на въезд в Штаты граждан Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Йемена, Судана и Сомали эти наказания лишь расширили.

В свете нового указа Трампа о мигрантах нидерландские политики и активисты призвали авиакомпанию KLM "прекратить сотрудничество с американским президентом".

"Они не понимают, что это просто закончится штрафом. Если вы привезете кого-то в страну, кому въезд не разрешен, вы обязаны вернуть их обратно", - заявили в ассоциации.

При этом в организации подчеркнули, что у перевозчиков просто нет другого выбора. Штраф за нарушение правил, составляет 10 тысяч евро за одного пассажира, которому запрещен въезд на территорию США, сообщает Би Би Си.
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