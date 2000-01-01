Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Канада примет всех мусульман, которым отказал Трамп | Фото: Laurel L. Russwurm/Flickr30.01 08:17   MIGnews.com

Канада примет мусульман, которым отказал Трамп

Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских государств, вынужденным оставаться в стране из-за указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд в США.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Ахмеда Хуссейна.

"Позвольте мне заверить тех, кто может находиться в затруднительном положении в Канаде, что я использую свой авторитет министра для предоставления временного вида на жительство тем, кто в этом нуждается, как мы это делали в прошлом", - сказал министр Хуссейн.

В настоящее время Канада не планирует выходить из соглашения с США, согласно которому беженцам необходимо подавать заявку на предоставление убежища в той стране, в которую они изначально прибыли. То есть, согласно договоренности между американцами и канадцами, мигранты не могут приехать в одну из этих стран, а затем претендовать на убежище в другой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:03
Забастовка: Иерусалим завален мусором, трамваи не ходят  
08:44
Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать Третью мировую
08:39
Нетаниягу: военные корабли куплены по совету специалистов
08:14
"Террор на почве ненависти к мусульманам"
07:48
Убийца в Мигдаль: жаль, что я не разбился
07:36
Яалон: доклад о войне 2014 года - упрощенный и ошибочный
07:11
Мисс Франция победила на конкурсе Мисс Вселенная  
06:10
Трамп отправит на штурм Ракки американские подразделения
05:17
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
04:41
Назван самый дешевый город для переезда
03:38
Принцы хотят установить памятник Леди Ди
02:36
ЕС отменит санкции против РФ после США
01:38
Джордж Мартин опубликует рассказ из мира "Игры престолов"
00:41
Женщина, бросившаяся под поезд в метро, скончалась
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus