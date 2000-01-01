30.01 08:17 MIGnews.com

Канада примет мусульман, которым отказал Трамп

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Канада предоставит временный вид на жительство выходцам из семи мусульманских государств, вынужденным оставаться в стране из-за указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд в США.Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министра по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Ахмеда Хуссейна."Позвольте мне заверить тех, кто может находиться в затруднительном положении в Канаде, что я использую свой авторитет министра для предоставления временного вида на жительство тем, кто в этом нуждается, как мы это делали в прошлом", - сказал министр Хуссейн.В настоящее время Канада не планирует выходить из соглашения с США, согласно которому беженцам необходимо подавать заявку на предоставление убежища в той стране, в которую они изначально прибыли. То есть, согласно договоренности между американцами и канадцами, мигранты не могут приехать в одну из этих стран, а затем претендовать на убежище в другой.