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Авиакомпании не пускают мигрантов в США | Фото: Thinkstock30.01 15:51   MIGnews.com

Авиакомпании не пускают мигрантов в США

Авиакомпании стали отказывать мигрантам в посадке на самолеты, выполняющие рейсы в США. На такие меры перевозчики вынуждены были пойти, после нового указа президента США Дональда Трампа о запрете на въезд беженцам из стран Ближнего Востока.

Отказывать в регистрации на рейсы в Штаты начали как и крупнейшие, так и местные авиакомпании. Например, более 170 граждан Ирана не смогли вылететь в американские города. Им было отказано в регистрации, несмотря на наличие оплаченных билетов, и действующих виз. Кроме того, под запрет попали и владельцы грин-карт.

Также от нововведения пострадала и работа аэропортов. Пилотов авиакомпаний также запертили въезд на территорию Штатов. В результате этого перевозчики должны были в срочном порядке корректировать работу своего персонала.

Напомним, что 26 января, глава американского государства Дональд Трамп на неопределенный срок остановил прием сирийских беженцев в страну. Кроме этого, он также заморозил программу приема беженцев из других стран на 120 дней.
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