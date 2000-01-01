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В Израиле одобрен закон о запрете на навязывание секс-услуг 30.01 13:39   MIGnews.com

В Израиле одобрен закон о запрете на навязывание секс-услуг

Министры одобрили законопроект Юлии Малиновской, направленный против навязчивого сервиса сексуальных услуг

Комиссия министров по вопросам законодательства утвердила законопроект депутата Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Юлии Малиновской, согласно которому у правоохранительных органов будут полномочия блокировать телефонные номера, фигурирующие в карточках и флаерах, рекламирующих секс-услуги, которые распространяют в общественных местах.

По словам парламентария, давно пора пресечь агрессивное распространение подобной рекламной продукции.

«Мой законопроект направлен на пресечение слишком навязчивой рекламы сексуальных услуг, разбрасываемой по улицам и подъездам и мозолящей глаза всем, в том числе и нашим детям. Это возмутительно – моя маленькая дочка, коллекционирующая рекламные плакатики, которыми дети играют так же, как мы в свое время играли «в фантики», приносит домой подобную «продукцию», так как она выглядит броско и ярко. Общество обязано сделать все, чтобы воспрепятствовать распространению этого явления», - заявила Юлия Малиновская.

Следует отметить, что 2 недели назад был принят в предварительном чтении еще один законопроект депутата, запрещающий навязывание гражданам рекламной печатной продукции посредством засовывания ее под стеклоочистители автомобилей.

«Сочетание отключения телефонных линий, рекламируемых подобным образом со штрафами в 1500 шекелей за навязывание нам рекламной продукции посредством ее подкладывания под стеклоочистители наших машин, приведет к заметному ограничению распространения этого явления. Заниматься подобной рекламой станет попросту невыгодно», - подчеркнула Юлия Малиновская.



Михаил Фейгин

пресс-секретарь партии НДИ
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