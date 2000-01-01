30.01 13:31 MIGnews.com

Главный раввин Израиля сядет в тюрьму за взяточничество

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Бывший главный раввин Израиля Йона Мецгер, в рамках сделки с правосудием, признал себя виновным в получении взяток на сумму 5 миллионов шекелей.Мецгера признали виновным в пяти случаях получения взяток, получении выгоды путем мошенничества, , 88 случаях мошенничества и в препятствии осуществлению правосудия.Первоначально раввин обвинялся в получении взяток на сумму 10 миллионов шекелей.Мецгер приговорен к 3,5 годам лишения свободы.Преступления совершены в тот период, когда Мецгер занимал пост главного раввина Израиля. Свои махинации с деньгами он осуществлял через личного шофера, Хаима Эйзенштадта.