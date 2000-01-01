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30.01 11:14   MIGnews.com

Запрет на мусульман не касается тех, у кого есть грин-карт

Белый Дом пояснил, что “запрет на въезд мусульман”, согласно указу президента Трампа от 28 января не распространяется на обладателей грин-карт.

Глава администрации Белого Дома Райнс Прибус заявил: “Держатели грин-карт могут передвигаться беспрепятственно. Сам по себе указ не налагает на них дополнительных тягот”.

Тем не менее, определенные категории обладателей грин-карт могут столкнуться “с более тщательными проверками при въезде в США”. Прибиус пояснил: “Если обладатель грин-карт постоянно ездит туда-сюда в Йемен, у иммиграционной службы могут возникнуть вопросы”.
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