30.01 11:08 MIGnews.com

Пентагон оценит способность РФ и Китая пережить ядерный удар

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Разведывательное сообщество США и Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) анализируют способность властей России и Китая "пережить ядерный удар" и продолжать функционировать.Как сообщает Bloomberg, работа началась еще до вступления Дональда Трампа в должность президента, она проводится по требованию конгресса.При этом инициатива была поддержана и Республиканской, и Демократической партиями, представители которых выразили свое недоверие российским властям, а также беспокойство в связи с растущей уверенностью в своей военной мощи Китая.Как сообщает издание, анализировать будут "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".