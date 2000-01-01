Пентагон оценит способность РФ и Китая пережить ядерный удар
Разведывательное сообщество США и Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM) анализируют способность властей России и Китая "пережить ядерный удар" и продолжать функционировать.
Как сообщает Bloomberg, работа началась еще до вступления Дональда Трампа в должность президента, она проводится по требованию конгресса.
При этом инициатива была поддержана и Республиканской, и Демократической партиями, представители которых выразили свое недоверие российским властям, а также беспокойство в связи с растущей уверенностью в своей военной мощи Китая.
Как сообщает издание, анализировать будут "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".