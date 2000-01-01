29.12 14:39 MIGnews.com

Слив в деле Эфи Наве: проткнули одну дырку - завоняло все

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В эфире радио 103FM поспорили два корреспондента 13-го канала израильского ТВ Авиад Гликман и Дорон Херман.Херман проводил новую линию правых, и задавал очевидный вопрос - почему следователи, в распоряжении которых оказались материалы с взломанного Адас Штайф телефона Эфи Наве не проводили расследования других упомянутых в этих материалах судей, и ограничились лишь делом “секс в обмен на должность” против судьи Эти Крайф. Гликман, с другой стороны, пытался защитить действия прокуратуры.Распоряжение об использовании материалов с телефона Наве было дано, после их изучения, генеральным прокурором Израиля Шаем Ницаном. Правые подозревают, что именно Ницан решил, что материалы против других судей использоваться не будут - несмотря на то, что речь идет о куда более проблемных вещах, чем в случае с судьей Крайф.Линия защиты прокуратуры заключается в том, что генеральный прокурор “не увидел” компрометирующих других судей материалов, поскольку просматривал, с помощью поисковых запросов исключительно то, что относилось к Крайф (и еще одной фигурантке того же скандала, женщине-адвокату, чье имя не разглашается).Гликман, возражая правым и Херману заявил: "Только вообразите, чтобы тут началось, если бы Ницан приказал изучить содержимое всего телефона Наве - без всяких предварительных признаков того, что были совершены какие-то преступления. Вы представляете, какой бы скандал мог бы здесь начаться?”Херман на это ответил: “Я думаю, что это и произошло с самого начала. Почему, собственно, Адас Штайф выполнила работу полиции? Ни у кого не было предположений о том, что в телефоне Эфи Наве могут оказаться доказательства криминальных действий. Несмотря на это она его взломала и стала в нем копаться”.Гликман возразил: “Да кто она такая - не полиция и не прокуратура! Алдас Штайф!” Херманн на это указал: "Если идти согласно твоей версии, Штайф была главным редактором материалов и она приняла решение, что расследовать и что нет”.Гликман на это ответил: “Конечно, и я объясню, что произошло, представь, что у тебя появился материал против опредленного преступника. Ты идешь в полицию…”Херманн сказал на это: "Тут все перевернуто с ног на голову. Журналисты, которые должны были получить и опубликовать материал идут с ним в полицию. Полиция, которая должна была расследовать материал, передает их судье - чтобы он сам в нем искал материалы. И тут появляется Шай Ницан - человек с открытым конфликтом интересов с Эфи Наве ( об этом сам Наве заявлял в телевизионном интервью за два месяца до скандала). Шай Ницан должен был самоустраниться от этого дела”.Ведший программу Инон Магаль сказал: “Херман прав. Тот, кто взломал телефон фактически дал прокуратуре план действий и сказал полиции что расследовать, а что нет. Теперь, когда материалы слиты, все увидели, что там еще много чего есть. Проткнули одну дырку, а завоняло все”.Херман сказал: “Я хочу знать, каким образом была организована передача материалов. Из того, что вывалено в сеть видно, что они разложены по фолдерам, в том числе по именам журналистов, с которыми контактировал Наве, по именам юридических помощников и судей. Кто-то очень тщательно организовал весь этот материал. Организовал, сохранил и слил - и теперь этот материал находится в руках тех людей, о которых даже страшно подумать. В руках тех. у кого есть доступ к гангстерам. Представьте, что какой-то гангстер хочет подать апелляцию - и у него есть материал на того, судью, который эту апелляцию будет рассматривать”.