29.12 11:32 MIGnews.com

Провал революции в ЦАХАЛе: танкистки не могут заряжать пушки

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ЦАХАЛ готовится к заседанию БАГАЦа, на котором будет рассматриваться петиция против замораживания “успешного проекта по интеграции женщин в танковые подразделения”.Эксперимент по интеграции девушек в танковые части начался в июне 2017 года. Целью эксперимента было установить возможность интеграции женщин в качестве танкисток в частях, прикрывающих границу. Из 15 отобранных девушек четыре закончили курс.Идея интеграции девушек в танковые части столкнулась с сопротивлением профессиональных военных и врачей.В марте 2018 года на конференции Ассоциации Физиотерапевтов Израиля были озвучены данные о влиянии службы в боевых частях на состояние здоровья девушек.По сведениям Аруц Шева 30% девушек , служащих в боевых частях, страдают от опущения тазовых органов. 7% страдают от синдромов, связанных с недостатком гигиены в условиях отсутствия частного пространства. Риск физических травм среди девушке в боевых подразделениях в два раза превышает риск среди юношей.На конференции физиотерапевтов выступил главный врач ЦАХАЛа, бригадный генерал Дуду Даган, и он сказал следующее: “То что мы делаем в качестве армии - снижаем уровень нагрузки и тренировок, с тем, чтобы подогнать их под женские возможности, и сократить риск травм”.Представители ЦАХАЛа утверждают, что танкистки во многих случаях испытывали трудности с заряжанием танковых орудий, а также столкнулись с “ментальными проблемами”. Кроме того, против проекта резко выступали представители религиозного сионизма.Летом 2018 года ЦАХАЛ объявил об окончании пилотного проекта по интеграции женщин и даже назвал его “успехом”. Проект на последних стадиях включал себя оперативное развертывание женских экипажей на южной границе.Пресс-служба ЦАХАЛа не подтверждает и не опровергают информацию о “трудностях”. Пресс-служба заявила: "Решение об интеграции или отказе в интеграции женщин в танковые части, занятые на прикрытии границы еще не принято. Проблема будет решена в будущем на основании данных пилотного проекта".В израильской прессе пишут, что итоги пилотного проекта являются “недостаточными и неубедительными”. Предполагается, что потребуется осуществить расширенный пилотный проект. Два месяца назад уходящий командующий бронетанковым корпусом генерал Гай Хасон заявил: “Я сказал начальнику Генштаба что стоит расширить проект - не только на сферу охраны границ. Они хорошо продемонстрировали свои оперативные возможности в других видах оперативной активности”.В любом случае, начальник Генштаба Авив Кохави более не сможет уклоняться от принятия решения. В следующем месяце БАГАЦ должен рассмотреть петицию о танкистках. Петиция была подана частью участниц пилотного проекта. Они утверждают, что проект доказал возможность интеграции женщин в танковые экипажи. С их точки зрения любая причина, по которой этого не произойдет является нарушением принципа гендерного равенства , который уже привел к успешной интеграции женщин в других родах войск - в том числе в ВВС.На настоящий момент официальная позиция ЦАХАЛа заключается в том, что проект не отменен и возможность интеграции “изучается”.