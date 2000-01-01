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МИД Австралии против антиизраильской резолюции Совбеза | Фото: Амос Бен Гершом, GPO29.12 18:28   MIGnews.com

Австралия против антиизраильской резолюции Совбеза

Если бы довелось, Австралия, скорее всего, проголосовала бы против антиизраильской резолюции 2334 в Совете Безопасности ООН. Об этом ее министр иностранных дел Джули Бишоп заявила местному изданию Sydney Morning Herald.

Глава МИДа резонно отметила, что, так как на сегодняшний день (и на ближайший год, как минимум) Австралия не является членом Совета Безопасности, то голосовать по резолюции не могла. Тем не менее "голосуя в ООН, коалиционное правительство последовательно не поддерживало односторонние резолюции ориентированные против Израиля", напомнила она.

Джули Бишоп, являющаяся однозначно сторонницей Израиля, призвала израильтян и палестинцев воздержаться от шагов, которые наносят ущерб перспективе мира и "как можно скорейшего возобновления прямых переговоров о создании "двух государств".

Стоит напомнить, что в 2014 году в своем интервью изданию The Times of Israel Бишоп оспорила утверждение международного сообщества о незаконности израильских поселений в Восточному Иерусалиме, Иудее и Самарии, заявив, что хотела бы, чтобы международное право их легализировало.
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