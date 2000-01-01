29.12 15:45 MIGnews.com

Население Израиля - 8, 63 миллиона человек

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По расчетам центрального бюро статистики, население Израиля на 31 декабря 2016 года составит 8,63 миллиона человек.Из этого числа 6,45 миллионов - евреи (74,8%), 1,796 - арабы (20,8%), 384 тысячи - “прочие”.За прошедший год прирост населения Израиля составил 167 тысяч человек, или 2%. 83% прироста - естественный прирост, 17% - прироста - за счет алии и миграции.За год в Израиле родилась 181 тысяч детей, приехали 27 тысяч новых репатриантов и 12 тысяч мигрантов (в том числе, на основании воссоединения семей).