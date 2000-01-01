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СМИ узнали о планах разделения Сирии на зоны влияния | Фото: Thinkstock29.12 11:04   MIGnews.com

СМИ узнали о планах разделения Сирии на зоны влияния

Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

По данным Reuters, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.

Сделка находится в стадии разработки, ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России. Это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.

По словам Андрея Кортунова, генерального директора Российского совета по международным делам, наблюдается движение в сторону компромисса, несмотря на то, что окончательной договоренности достичь будет трудно.

В рамках соглашения между тремя странами, полномочия Асада могут быть урезаны, сказали несколько источников. Россия и Турция позволят ему остаться у власти до следующих президентских выборов, а затем он передаст пост менее противоречивому алавитскому кандидату.

В этом еще предстоит убедить Иран, сказали источники. Но Асад в конце концов в любом случае уйдет, сохранив репутацию и получив гарантии для себя и своей семьи.

По словам Кортунова, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.
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