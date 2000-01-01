29.12 11:04 MIGnews.com

СМИ узнали о планах разделения Сирии на зоны влияния

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Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.По данным Reuters, сирийский президент Башар Асад сохранит должность как минимум до следующих выборов. После этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.Сделка находится в стадии разработки, ее необходимо согласовать с сирийскими властями, повстанцами, странами Персидского залива и США, рассказал источник, знакомый с позицией России. Это соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.По словам Андрея Кортунова, генерального директора Российского совета по международным делам, наблюдается движение в сторону компромисса, несмотря на то, что окончательной договоренности достичь будет трудно.В рамках соглашения между тремя странами, полномочия Асада могут быть урезаны, сказали несколько источников. Россия и Турция позволят ему остаться у власти до следующих президентских выборов, а затем он передаст пост менее противоречивому алавитскому кандидату.В этом еще предстоит убедить Иран, сказали источники. Но Асад в конце концов в любом случае уйдет, сохранив репутацию и получив гарантии для себя и своей семьи.По словам Кортунова, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.