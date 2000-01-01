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Во Франции хотят запретить Black Friday 29.11 12:15   MIGnews.com

Во Франции хотят запретить Black Friday

Некоторые французские законодатели хотят запретить "Черную пятницу", знаменательный день шопинга после Дня благодарения, который превратился в глобальное явление.

Законодательный комитет принял поправку, в которой предлагается запретить "Черную пятницу", поскольку это приводит к "растрате ресурсов" и "чрезмерному потреблению".

Поправку обсудят в Национальной Ассамблее в следующем месяце. Французский союз электронной торговли осудил это.

Министр транспорта Элизабет Борне раскритиковала коммерческое событие за создание "пробок, загрязнения и выбросов газа", пишет Independent.

Она добавила, что поддерживала бы "Черную пятницу", если бы она помогала французском малому бизнесу, но, по ее словам, больше всего выгоды она несет большим интернет-торговцам.

Французские климатические активисты в пятницу планируют провести демонстрацию "Block Friday".


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