29.07 21:44 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль - национальное государство нашего народа

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В рамках консультаций, проводимых в последние дни с представителями друзской общины, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министры Ярив Левин и Аюб Кара встретились с главами местных советов друзских населенных пунктов.Премьер-министр Нетаниягу:"Постоянно предпринимаются попытки отменить определение государства Израиль как национального государства еврейского народа. Мы приняли Закон о национальном характере государства, чтобы Израиль оставался национальным государством нашего народа - в этом есть цель существования нашего государства. Закон не умаляет прав кого бы то ни было, он призван обеспечить необходимый правовой баланс. Настало время сделать это, чтобы гарантировать характер государства Израиль.Вы говорите о подлинных чувствах, и нам нужно найти решение. Я продолжу консультации, мы создадим рабочую группу во главе с Йоавом Горовицем, и вскоре представим рекомендации для действий, которые укрепили бы важные связи между нами".