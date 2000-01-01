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Нетаниягу: чьи права ущемляет Звезда Давида на нашем флаге? 29.07 15:15   MIGnews.com

Нетаниягу: чьи права ущемляет Звезда Давида на нашем флаге?

Открывая заседание правительства 29 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

«Государство Израиль - национальное государство еврейского народа с полным равноправием для всех его граждан. В этом значение определения "Еврейское и демократическое государство". Равенство прав граждан Израиля закреплено в ряде законов, включая

Основной закон о достоинстве и свободе человека, гарантирующих полное равенство перед законом, начиная с права избирать и быть избранным в Кнессет и заканчивая всеми другими гражданскими правами в государстве Израиль.

С другой стороны, национальные права еврейского народа в нашей стране не были закреплены в Основном законе до тех пор, пока мы не приняли Закон о национальном характере государства. Что такое национальные права? Они определяют флаг, гимн, язык и, конечно же, тот факт, что одной из основных целей государства является возвращение евреев из галута и их абсорбция здесь, в Эрец-Исраэль. В этом суть сионистской идеи.

Ущемляет ли права личности какого-либо гражданина Израиля присутствие Звезды Давида на нашем флаге? Абсурд! Но закон гарантирует, что другого флага не будет.

Ущемляет ли права какого-либо человека в Израиле то, что нашим гимном является "Ха-Тиква"? Глупость! Но закон гласит, что другого гимна не будет.

Уже есть предложения заменить флаг и гимн во имя равенства, так сказать.

Протесты против концепции национального государства имеют место во многих странах, но в государстве Израиль это подрывает основу нашего существования, и поэтому нападки, идущие от левых кругов, считающих себя сионистами, абсурдны и показывают как низко они пали.

Я процитирую основные принципы Закона о национальном характере государства:

Пункт 1: "Эрец-Исраэль - историческая родина еврейского народа, где создано государство Израиль".

Пункт 2: "Государство Израиль является национальным государством еврейского народа, где он реализует свое естественное, культурное, религиозное и историческое право на самоопределение".

Пункт 3: "Осуществление права на национальное самоопределение в государстве Израиль является исключительным правом еврейского народа".

Закон о национальном характере государства законодательно закрепляет символы государственного суверенитета, гимн и флаг, а также тот факт, что Иерусалим является нашей вечной столицей. Разве отцы сионизма не подписались бы под этим?

Десятилетиями оппозиция твердит, что нужно вернуться к границам 1967 года и это будет гарантировать, что Израиль станет национальным государством еврейского народа с еврейским большинством. И вот теперь, когда мы законодательно закрепляем основной закон, который это же и гарантирует, левые возмущаются? Какое лицемерие!

Израильские левые должны заняться самоанализом. Они должны спросить себя, почему базовая концепция сионизма – "еврейское национальное государство народа Израиля на его земле", стала для них грубым термином, неприятным словом, принципом, которого надо стыдиться. Мы не стыдимся сионизма. Мы гордимся нашей страной - национальным домом для еврейского народа, который с особой тщательностью отстаивает права всех своих граждан.

В отличие от возмутительных высказываний левых, результатом которых стали серьёзные претензии в адрес еврейского государства, меня волнуют чувства наших братьев и сестёр друзской общины. Хочу сказать им: ничто в этом законе не нарушает ваши права как граждан государства Израиль и не вредит особому статусу общины в Израиле. Народ Израиля любит вас и дорожит вами. Мы высоко ценим наше партнёрство и наш союз.

Я понимаю чувства членов общины. Поэтому на днях я встречался с её главами и продолжу этот диалог сегодня, чтобы найти решения для развития нашего особого партнёрства. Уверен, что это судьбоносное партнёрство только укрепится».


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