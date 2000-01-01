29.07 14:56 MIGnews.com

Министры винят Абу Мазена в теракте в Адам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министры экономики и по делам Иерусалима Эли Коэн и Зеэв Элькин возлагают на председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса всю ответственность за теракт в поселении Адам, в результате которого был убит его житель Йотам Овадия."Палестинская администрация и Аббас несут непосредственную ответственность за произошедшую в четверг презренную атаку, поскольку они обещали продолжить финансировать и субсидировать убийц", - цитирует Коэна "Аруц Шева".Он призвал власти остановить палестинское подстрекательство, поскольку "рассуждающий о политическом урегулировании, о желании жить в мире, не может финансировать убийц и мучеников".С ним согласен и его коллега."Это была серьезная атака, спровоцированная подстрекательством Палестинской администрации. Нельзя игнорировать ответственность ПА за это нападение. До тех пор, пока террористам будут поступать денежные переводы, пока будет царить атмосфера подстрекательства при официальной поддержке ПА, результат будет один", - сказал Зеэв Элькин.