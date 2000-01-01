29.07 12:42 MIGnews.com

Арабский Список в полном составе может покинуть Кнессет

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Члены фракции Объединенный Арабский Список проведут сегодня закрытое заседание, на котором обсудят возможность выхода из Кнессета в полном составе.Такой акции требует входящая в Арабский Список партия Балад, настаивающая на том, что все арабские депутаты должны последовать примеру Зухаира Баалюля, сдавшего депутатский мандат в знак протеста против приема “национального закона”.В то же время не все поддерживают подобный жест. Депутат Юсеф Джабарин, представляющий в Арабском Списке партию Хадаш заявил: “Я представляю в Кнессет арабскую общину и еврейские демократические силы. Кнессет - поле битвы для меня. Мы - не фиговый листок, мы боремся каждый день за то, чтобы предоставить демократическую альтернативу неистовому экстремизму”.