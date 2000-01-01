Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












29.07 12:42   MIGnews.com

Арабский Список в полном составе может покинуть Кнессет

Члены фракции Объединенный Арабский Список проведут сегодня закрытое заседание, на котором обсудят возможность выхода из Кнессета в полном составе.

Такой акции требует входящая в Арабский Список партия Балад, настаивающая на том, что все арабские депутаты должны последовать примеру Зухаира Баалюля, сдавшего депутатский мандат в знак протеста против приема “национального закона”.

В то же время не все поддерживают подобный жест. Депутат Юсеф Джабарин, представляющий в Арабском Списке партию Хадаш заявил: “Я представляю в Кнессет арабскую общину и еврейские демократические силы. Кнессет - поле битвы для меня. Мы - не фиговый листок, мы боремся каждый день за то, чтобы предоставить демократическую альтернативу неистовому экстремизму”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:17
Нетаниягу назвал абсурдом критику Национального закона
14:14
ВМС Израиля перехватили очередную "флотилию свободы"
13:47
Железнодорожную станцию в Бен-Гурион закроют в разгар сезона
13:44
Рейтинг Макрона упал на самый низкий уровень за все время
13:10
Голландцы купили израильскую компанию за $158 млн.
12:51
Нагария: Отель ввел ортодоксальный дресс-код из-за харедим
12:32
Саудия прекратила поставки нефти через Красное море  
12:15
Сами себя напугали
11:54
Найдены новые детали отравления Скрипалей
11:38
Экс-пилот ЦАХАЛа на Флотилии свободы: я служил террористам
11:05
Газа: два поджигателя взорвались из-за "рабочей аварии"
10:44
Нетания: пятилетняя девочка упала с девятого этажа
10:39
Израильтянам могут запретить курить в жилых домах
10:27
Рейтинг блока Меркель пробил 12-летнее дно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus