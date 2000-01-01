Губернатор Флориды подписал важные соглашения в Израиле
Во вторник губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис подписал соглашения с израильскими чиновниками о работе над такими вопросами, как космические технологии, сельское хозяйство, защита водных ресурсов и кибербезопасность.
Сделки были частью полного графика вторника, третьего дня торговой миссии американского политика в Израиль. Его делегация также посетила инновационный центр в Пересском центре мира.
"Сегодня мы находимся в самом сердце Святой Земли Израиля, где ощущаешь древнюю историю этой страны и гордишься тем, что Израиль и Соединенные Штаты связаны крепкими узами дружбы и сотрудничества, – сказал в своем выступлении Десантис. – Во время моего прошлого визита в Израиль в 2014 году посольство США находилось в Тель-Авиве, а мир был на грани подписания деструктивного соглашения с Ираном. Я рад, что сегодня мы достигли реального прогресса: американское посольство теперь в Иерусалиме, и Соединённые Штаты готовы признать суверенитет Государства Израиль на Голанских высотах. Я лично боролся против дискриминационной политики Airbnb в отношении недвижимости, принадлежащей евреям в Иудее и Самарии, и недавно они были вынуждены изменить свою политику".
Джаред Московиц, директор по чрезвычайным ситуациям во Флориде совершил поездку по приграничному региону Газы и центру управления чрезвычайными ситуациями. Он похвалил израильскую программу, которая отправляет сообщения на мобильные телефоны жителей во время чрезвычайных ситуаций, и сказал, что Флорида может извлечь уроки из этой технологии.
Московиц подписал соглашение с израильскими официальными лицами, которое заложит основу для того, чтобы израильские сотрудники по чрезвычайным ситуациям помогли Флориде в случае серьезной катастрофы в штате.