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Нетаниягу предложил Габаю пост министра обороны 29.05 19:55   MIGnews.com

Нетаниягу предложил Габаю пост министра обороны

Израильские СМИ сообщают о головокружительном повороте в процессе формирования правящей коалиции.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу якобы предложил главе Аводы Ави Габаю пост министра финансов, плюс еще три министерских портфеля за присоединение к коалиции - вместо НДИ.

Нетаниягу также обещал не поднимать вопрос об изменении закона о депутатской неприкосновенности, который , с точки зрения оппозиции, направлен на то, чтобы спасти премьера от уголовных преследований по обвинению в коррупции.

По сообщению портале ynet высшие сановники Аводы обсуждают предложение Нетаниягу.

Высокопоставленный политический источник сообщил порталу walla, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил лидеру Аводы Ави Габаю пост министра обороны.

Первоначально Нетаниягу предложил Габаю пост министра финансов, но против этого выступил только что присоединившийся к Ликуду лидер Кулану Моше Кахлон. Кахлон желает сохранить за собой контроль над министерством финансов.

Теперь Нетаниягу предлагает Габаю пост министра обороны, а генерал-майору в отставке Талю Руссо - пост заместителя министра обороны.

Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль отмечает, что Габай и Таль Руссо выступают за принятие предложения Нетаниягу, в то время как Ицик Шмули выступает против.
Шели Яхимович первоначально предложила принять предложение, но затем выступила против.

Ликуд официально не комментирует сообщения о предложении Аводе.

Габай не выступал с официальными комментариями.

Портал ynet сообщает о невероятных предложениях премьер-министра Биньямина Нетаниягу сановникам партии Авода, в качестве вознаграждения за вступление в коалицию.

Нетаниягу якобы обещает сделать ветерана партии, бывшего министра обороны Израиля Амира Переца президентом страны.

“Лицу” и “совести” израильской прессы, Шели Яхимович предложен портфель министра юстиции.

Перец, в интервью 13-му каналу израильского ТВ заявил, что не считает возможным принять предложения Нетаниягу. Также против выступила Яхимович.


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