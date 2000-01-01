29.05 19:55 MIGnews.com

Нетаниягу предложил Габаю пост министра обороны

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Израильские СМИ сообщают о головокружительном повороте в процессе формирования правящей коалиции.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу якобы предложил главе Аводы Ави Габаю пост министра финансов, плюс еще три министерских портфеля за присоединение к коалиции - вместо НДИ.Нетаниягу также обещал не поднимать вопрос об изменении закона о депутатской неприкосновенности, который , с точки зрения оппозиции, направлен на то, чтобы спасти премьера от уголовных преследований по обвинению в коррупции.По сообщению портале ynet высшие сановники Аводы обсуждают предложение Нетаниягу.Высокопоставленный политический источник сообщил порталу walla, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил лидеру Аводы Ави Габаю пост министра обороны.Первоначально Нетаниягу предложил Габаю пост министра финансов, но против этого выступил только что присоединившийся к Ликуду лидер Кулану Моше Кахлон. Кахлон желает сохранить за собой контроль над министерством финансов.Теперь Нетаниягу предлагает Габаю пост министра обороны, а генерал-майору в отставке Талю Руссо - пост заместителя министра обороны.Политический обозреватель 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль отмечает, что Габай и Таль Руссо выступают за принятие предложения Нетаниягу, в то время как Ицик Шмули выступает против.Шели Яхимович первоначально предложила принять предложение, но затем выступила против.Ликуд официально не комментирует сообщения о предложении Аводе.Габай не выступал с официальными комментариями.Портал ynet сообщает о невероятных предложениях премьер-министра Биньямина Нетаниягу сановникам партии Авода, в качестве вознаграждения за вступление в коалицию.Нетаниягу якобы обещает сделать ветерана партии, бывшего министра обороны Израиля Амира Переца президентом страны.“Лицу” и “совести” израильской прессы, Шели Яхимович предложен портфель министра юстиции.Перец, в интервью 13-му каналу израильского ТВ заявил, что не считает возможным принять предложения Нетаниягу. Также против выступила Яхимович.