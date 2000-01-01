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Израиль: новая политика декриминализации каннабиса | Фото: Thinkstock29.05 07:13   MIGnews.com

Израиль: новая политика декриминализации каннабиса

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан решил двигаться вперед с программой декриминализации использования каннабиса.

В то время как речь не идет о полной легализации, к использованию каннабиса теперь будут относиться как к мелкому правонарушению, и заниматься профилактикой этих нарушений будут гражданские власти, а не полиция.

Полиция, просит граждан проявлять сдержанность и не курить в общественных местах, и напоминает о том, что владение более чем 15 граммами каннабиса является нарушением закона.

Полицейский поймавший гражданина с более чем 15 граммами каннабиса должен будет решить, предназначался ли он для личного пользования или для продажи. Решение будет зависеть от обстоятельств задержания, характера упаковки и поведения подозреваемого. В случае, если полицейский решит, что речь идет о каннабисе для личного пользования, гражданину выпишут штраф в 100 шекелей - но он имеет право опротестовать его в суде. При повторном задержании сумма штрафа увеличивается до 2 тысяч шекелей. Только на третий раз против гражданина возбудят уголовное дело.
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