29.04 07:20 MIGnews.com

Макрон конструирует "большую" иранскую сделку

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За две недели до объявленного срока решения президента Дональда Трампа о иранской сделке мировые лидеры все еще затрудняются понять, каким оно будет.Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что они стали “ближе друг к другу” после переговоров в Белом Доме. Канцлер Германии Ангела Меркель со своей стороны сообщила, что “теперь все зависит от Трампа”, приняв при этом новую риторику Макрона и сказав, что “сделка далека от совершенства” и “недостаточна”.Макрон проталкивает идею “большего” и всеобъемлющего соглашения. В фокусе подобного соглашения должны оказаться не только ядерная программа Ирана в краткосрочной перспективе, но также масштабы и эффективность его ядерной инфраструктуры, программа баллистических ракет, и попытки распространения иранского влияния на Ближнем Востоке.Но для формулирования подобного соглашения, по признанию самого Макрона, потребуются “месяцы”, и его основой, в любом случае, станет существующая ядерная сделка.На фоне этого до сих пор неясно, какую программу действий выберет Трамп - расширение рамок существующего соглашения, или полный отказ о него. Новый шеф госдепартамента Майк Помпео заявил: “Никакого решения не принято. И поэтому наша команда работает, и я уверен, что будет еще много разговоров для того, чтобы исполнить то, чего хочет президент”.Между тем, министр обороны Израиля Авигдор Либерман провел встречу с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. По данным израильского посольства в Вашингтоне, Либерман вышел со встречи уверенным в том, что его взгляды на иранскую проблему идентичны с Болтоном. Оба очень критично относятся к иранской ядерной сделке и призывали к ее отмене - но никаких деталей их переговоров не опубликовано.