29.04 14:26 MIGnews.com

Нетаниягу: отношения с США крепки, как никогда

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Открывая заседание правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил:"Сегодня мы будем принимать госсекретаря США Майка Помпео, настоящего друга Израиля. Думаю, очень важно, что он приехал в Израиль в рамках своего первого зарубежного визита в качестве госсекретаря. Я буду обсуждать с ним развитие событий в регионе, растущую агрессию Ирана и, конечно же, ядерное соглашение с Ираном, по которому скоро будет принято решение.Отношения между Израилем и Соединёнными Штатами крепки, как никогда. Пользуясь случаем, хочу вновь поблагодарить президента Трампа за решение о переводе американского посольства в Иерусалим, что произойдёт через несколько дней. В своё время я сказал, что будут и другие страны, которые присоединятся к этому процессу. Могу сказать вам, что это действительно происходит.Сегодня правительство примет решение по ужесточению мер наказания за стрельбу из огнестрельного оружия. Мы намерены начать с населенных районов, и я планирую распространить это и на незастроенные местности. Это ужесточение в сочетании с устрожением правоприменения - реальный способ борьбы с феноменом "Дикого Юга" и в этом районе, и в любой другой точке страны.В последние дни наряду с пережитой нами трагедией, связанной с гибелью девочек и мальчика, и мы ещё раз выражаем соболезнования семьям погибших, мы испытали и радостное чувство: Израиль добился огромных успехов на чемпионате Европы по дзюдо в Тель-Авиве. Должен сказать, что Израиль - империя дзюдо. Хочу передать наши поздравления. Честь и хвала нашим спортсменам, тренерам и всем, кто вносит свой вклад в этот большой успех.В конце этой недели у нас стартует велогонка Giro. Это одно из самых больших спортивных событий в мире и очень большое удовольствие. Гонщики из сорока пяти стран проедут по Эрец-Исраэль, увидят её пейзажи и привлекут дополнительное позитивное внимание мира к государству Израиль.Должен сказать, что Израиль лидирует и в спорте, и в дзюдо, а теперь и в велоспорте. Это напоминает мне то, что сказал наш друг Таль Броди: "Мы на карте, и мы выделяемся на карте".