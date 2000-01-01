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Трамп отправит на штурм Ракки американские подразделения | Фото: Thinkstock30.01 06:10   MIGnews.com

Трамп отправит на штурм Ракки американские подразделения

По информации газеты New York Times президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Маттису разработать план агрессивного удара по Исламскому Государству.

План предусматривает массированное применение американской артиллерии и авиации в уничтожении террористического анклава в Ракке.

План должен быть готов в течение 30 дней.

В настоящий момент десятки тысяч поддерживаемых американцами курдских и арабских боевиков приближаются к Ракке, но на настоящий момент нет ясности в том, кто будет брать столицу “халифата”, и что с ней будет после этого.

Америка стоит перед трудным выбором. В случае, если она поддержит курдов, это немедленно создаст проблемы с важнейшим союзником по НАТО в регионе - Турцией. Альтернативой поддержки курдов является создание ударной группировки, в состав которой войдут про-турецкие мятежники, турецкие регулярные части, элементы 82-американской десантной дивизии, американские вертолеты Apache и американская артиллерия.

Кроме взятия Ракки Трамп потребовал от Пентагона плана создания “зон безопасности” на территории Сирии. План должен быть представлен в течение 90 дней.
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