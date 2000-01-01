30.01 06:10 MIGnews.com

Трамп отправит на штурм Ракки американские подразделения

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По информации газеты New York Times президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Маттису разработать план агрессивного удара по Исламскому Государству.План предусматривает массированное применение американской артиллерии и авиации в уничтожении террористического анклава в Ракке.План должен быть готов в течение 30 дней.В настоящий момент десятки тысяч поддерживаемых американцами курдских и арабских боевиков приближаются к Ракке, но на настоящий момент нет ясности в том, кто будет брать столицу “халифата”, и что с ней будет после этого.Америка стоит перед трудным выбором. В случае, если она поддержит курдов, это немедленно создаст проблемы с важнейшим союзником по НАТО в регионе - Турцией. Альтернативой поддержки курдов является создание ударной группировки, в состав которой войдут про-турецкие мятежники, турецкие регулярные части, элементы 82-американской десантной дивизии, американские вертолеты Apache и американская артиллерия.Кроме взятия Ракки Трамп потребовал от Пентагона плана создания “зон безопасности” на территории Сирии. План должен быть представлен в течение 90 дней.