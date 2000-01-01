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Нетаниягу: Посольства всех стран должны быть в Иерусалиме | Фото: Коби Гидеон, GPO29.01 18:37   MIGnews.com

Нетаниягу: Посольства всех стран должны быть в Иерусалиме

Не только Соединенные Штаты, но и все остальные страны, с которыми у Израиля установлены дипломатические контакты, должны переместить свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Такое заявление сделал на еженедельном заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Наша позиция всегда была и всегда будет таковой, что посольство США должно быть здесь, в Иерусалиме", - сказал он.

Премьер резонно напомнил, что не Тель-Авив, а Иерусалим является столицей Государства Израиль.

"Правильнее сказать, что здесь должно быть не только американское посольство - переехать сюда должны посольства всех стран. И я считаю, что с течением времени большинство из них действительно переедут в Иерусалим", - добавил Биньямин Нетаниягу.

Напомним, что, как сообщил глава республиканской партии США в Израиле Марк Цель, посольство США до сих пор не перевели лишь по причине отсутствия соответствующей санкции правительства Нетаниягу.
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