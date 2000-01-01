Нетаниягу: Посольства всех стран должны быть в Иерусалиме
Не только Соединенные Штаты, но и все остальные страны, с которыми у Израиля установлены дипломатические контакты, должны переместить свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Такое заявление сделал на еженедельном заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу.
"Наша позиция всегда была и всегда будет таковой, что посольство США должно быть здесь, в Иерусалиме", - сказал он.
Премьер резонно напомнил, что не Тель-Авив, а Иерусалим является столицей Государства Израиль.
"Правильнее сказать, что здесь должно быть не только американское посольство - переехать сюда должны посольства всех стран. И я считаю, что с течением времени большинство из них действительно переедут в Иерусалим", - добавил Биньямин Нетаниягу.