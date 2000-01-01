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Генсек ООН: Храм в Иерусалиме бы Храмом евреев 29.01 12:12   MIGnews.com

Генсек ООН: Храм в Иерусалиме бы Храмом евреев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил в интервью израильскому радио, о том, что ему совершенно ясно - разрушенный римлянами в Иерусалиме Храм был еврейским.

Гуттериш добавил, что никто не может отрицать того факта, что сегодня Иерусалим является священным городом для трех мировых религий.

Гуттериш сообщил, что он не намерен инициировать возобновление мирного процесса между палестинцами и израильтянами - несмотря на то, что верит в решение по формуле “два государства для двух народов”, Генсек выразил готовность оказать помощь сторонам при возобновлении подобных переговоров.

Гуттериш также пообещал, что будет делать все, что в его силах для того, чтобы ко всем членам ООН относились непредвзято и с позиций равноправия.
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