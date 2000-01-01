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Во время голосования в ООН Байден звонил Порошенко 28.12 10:07   MIGnews.com

Во время голосования в ООН Байден звонил Порошенко

Американский журнал Tablet распространил информацию о том, что администрация президента Барака Обамы сильнейшим образом надавила на украинское правительство.

Украина намеревалась воздержаться при голосовании по анти-израильской резолюции в Совете Безопасности. Текст резолюции требует от Израиля “немедленного и полного прекращение всей поселенческой активности на оккупированных палестинских территориях”.

Источник Tablet в системе безопасности США сообщил, что во время голосования вице-президент США Джо Байден позвонил президенту Украины Петру Порошенко. Источник говорит: “Надавил ли Байден на украинцев? - Категорически - да. Байден приказал им голосовать так - это на 1000% верно”. Американцы также прямо давили на украинскую делегацию в ООН.

Пресс-секретарь президента Порошенко признался журналисту Владиславу Давидзону, автору материала в Tablet о том, что голосование в ООН превратилось во внутриукраинский политический скандал. Израильтяне немедленно отменили официальный визит премьер-министра Украины Володимра Гройсмана. Визит должен был начаться 27 декабря и продолжиться два дня.

Факт телефонного разговора между Порошенко и Байденом 19 декабря признается обеими сторонами. В официальном украинском отчете о разговоре нет никаких упоминаний об обсуждении резолюции.

Израильский источник заявил: “Насколько мы понимаем, они (украинцы) не желали навредить отношениям с нами - но они просто не могли сказать “нет” американцам. Саманта Пауэр лично надавила на украинского посла в ООН и предупредила, что американцы не потерпят отсрочек”.
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