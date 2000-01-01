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Европарламент объявил чрезвычайное положение | Фото:29.11 03:01   MIGnews.com

Европарламент объявил чрезвычайное положение

В четверг, 28 ноября, Европарламент принял резолюцию, в которой объявлено чрезвычайное положение в сфере климата и окружающей среды в Европе и во всем мире.

За документ проголосовали 429 человека, против – 225. Резолюция призывает Еврокомиссию разработать соответствующие законодательные и бюджетные предложения в соответствии с целью ограничить глобальное потепление на уровне ниже 1.5 °C.

По словам депутата Европарламента Паскаля Канфина, это сделало Европу "первым континентом, который объявил климатическую и чрезвычайную экологическую ситуацию".

В отдельной резолюции ЕП парламент призывает Евросоюз представить свою стратегию достижения климатической нейтральности как можно быстрее. Депутаты призывают нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен включить цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году в европейское зеленое соглашение.

Что примечательно, ряд стран, местных администраций и ученых заявили, что планета сталкивается с климатической катастрофой. Европейская комиссия предложила способ, который поможет выйти на чистый ноль выбросов к 2050 году, однако Евросоюз до сих пор не одобрил его, поскольку Польша, Венгрия и Чехия выступают против.


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