Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Дела Биби разваливаются, прокуратура пересекла красную черту 28.10 06:46   MIGnews.com

Дела Биби разваливаются, прокуратура пересекла красную черту

Министр транспорта Бецалель Смотрич прокомментировал новый скандал вокруг расследований Нетаниягу.

Смотрич заявил: "Оптовая конфискация телефонов советников премьер-министра  - пугающее пересечение прокуратурой яркой красной черты, во всех смыслах этого слова”.

Смотрич подчеркнул: “Трудно отделаться от ощущения того, что по мере того, как дела против Нетаниягу разваливаются, прокуратура разворачивает беспрецедентную кампанию вербовки государственного свидетеля - любой ценой. И она уже приблизилась к тому краю за которым - угроза демократии”.

Министр добавил: “Каждый раз когда мы думаем, что власть криптоэлит уже показала нам пределы своего безумия - она ставит новый рекорд”.

Также выразил свою обеспокоенность редактор издания Макор Ришон Хагай Сегаль: "Трудно заснуть, когда слышишь о конфискации телефонов советников премьер-министра по подозрению в настоящем нонсенсе - который, тем не менее, может быть криминализирован прокуратурой. Прокуратура и полиция как будто намеренно продолжают раздувать чувство преследуемых среди обитателей резиденции на Бальфур”.

От имени премьер-министра Нетаниягу распространено следующее заявление: Преследования не прекращаются ни на минуту. Не успели высохнуть чернила на тысяче страниц документов защиты премьера, а уже начали расследовать все его ближайшее окружение. Ясная цель - нейтрализовать возможности премьер-министра бороться за общественное мнение перед лицом моря незаконных сливов с помощью удара по его приближенным. Настоящий скандал”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:50
Беспилотные катера: в чем преимущества для Израиля
07:27
Прошел дождь, в Рамат-Гане обвалился участок дороги
07:24
СМИ: Аль-Багдади перед смертью назначил преемника
07:16
Яир Нетаниягу: выходите на улицы, вы - на очереди
07:01
Ликвидация аль-Багдади: Пентагон назвал число пострадавших
06:31
Полиция конфисковала телефоны советников Нетаниягу
06:00
Лесные пожары в Калифорнии: власти пошли на крайние меры
04:58
Ливан временно запретил вывозить крупные суммы в долларах
02:37
Свитер Курта Кобейна продали за 265 000 фунтов на аукционе
01:11
"Джокер" стал самым кассовым фильмом категории R
00:44
Малахов оправдался после эфира про эскорт-услуги блогерш
23:44
Эрдоган о смерти аль-Багдади: это поворотный момент
22:30
Смерть аль-Багдади: Франция в состоянии боевой готовности
22:10
Партия Джонсона победит на выборах - новый опрос
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus