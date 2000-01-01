28.10 06:46 MIGnews.com

Дела Биби разваливаются, прокуратура пересекла красную черту

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Министр транспорта Бецалель Смотрич прокомментировал новый скандал вокруг расследований Нетаниягу.Смотрич заявил: "Оптовая конфискация телефонов советников премьер-министра - пугающее пересечение прокуратурой яркой красной черты, во всех смыслах этого слова”.Смотрич подчеркнул: “Трудно отделаться от ощущения того, что по мере того, как дела против Нетаниягу разваливаются, прокуратура разворачивает беспрецедентную кампанию вербовки государственного свидетеля - любой ценой. И она уже приблизилась к тому краю за которым - угроза демократии”.Министр добавил: “Каждый раз когда мы думаем, что власть криптоэлит уже показала нам пределы своего безумия - она ставит новый рекорд”.Также выразил свою обеспокоенность редактор издания Макор Ришон Хагай Сегаль: "Трудно заснуть, когда слышишь о конфискации телефонов советников премьер-министра по подозрению в настоящем нонсенсе - который, тем не менее, может быть криминализирован прокуратурой. Прокуратура и полиция как будто намеренно продолжают раздувать чувство преследуемых среди обитателей резиденции на Бальфур”.От имени премьер-министра Нетаниягу распространено следующее заявление: Преследования не прекращаются ни на минуту. Не успели высохнуть чернила на тысяче страниц документов защиты премьера, а уже начали расследовать все его ближайшее окружение. Ясная цель - нейтрализовать возможности премьер-министра бороться за общественное мнение перед лицом моря незаконных сливов с помощью удара по его приближенным. Настоящий скандал”.