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Нетаниягу встретился с матерью Наамы Иссахар | Фото:28.10 21:59   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с матерью Наамы Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат 28 октября встретились с матерью осужденной на 7,5 лет тюрьмы в России израильтянки Наамы Иссахар Яффой.

По данным "Аруц Шева", женщина прибыла на запланированную встречу, где ей должны были поведать последние новости по поводу процесса освобождения ее дочери.

Уточняется, что Нетаниягу неожиданно вошел в комнату во время переговоров и сказал Яффе Иссахар, что делает все возможное для возвращения Наамы на родину.

Около недели назад Нетаниягу и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность предоставления амнистии девушке. Детали переговоров так и не раскрыли, хотя помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил тот факт, что тема о помиловании затрагивалась.

Позже Яффа Иссахар записала видеообращение, уточнив, что ее дочь не делала ничего из того, в чем ее обвинили в России.


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