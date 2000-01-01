28.10 21:59 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с матерью Наамы Иссахар

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат 28 октября встретились с матерью осужденной на 7,5 лет тюрьмы в России израильтянки Наамы Иссахар Яффой.По данным "Аруц Шева", женщина прибыла на запланированную встречу, где ей должны были поведать последние новости по поводу процесса освобождения ее дочери.Уточняется, что Нетаниягу неожиданно вошел в комнату во время переговоров и сказал Яффе Иссахар, что делает все возможное для возвращения Наамы на родину.Около недели назад Нетаниягу и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность предоставления амнистии девушке. Детали переговоров так и не раскрыли, хотя помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил тот факт, что тема о помиловании затрагивалась.Позже Яффа Иссахар записала видеообращение, уточнив, что ее дочь не делала ничего из того, в чем ее обвинили в России.