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Шакед: права подозреваемых попираются системой правосудия | Фото:28.10 18:03   MIGnews.com

Шакед: права подозреваемых попираются системой правосудия

Представитель партии "Ха-Ямин Ха-Хадаш" Аелет Шакед осудила израильскую полицию и прокуратуру из-за изъятия сотовых телефонов у советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Сотовый телефон – это внутренний мир человека. Это весь наш личный мир. Все наши секреты, связи, семья и друзья. Взять сотовый телефон человека и конфисковать его – это все равно, что раздеть догола. Это нужно делать осторожно. Был ли этот инцидент с телефонами советников премьер-министра обработан должным образом? Я сомневаюсь в этом", – возмутилась Шакед.

По ее словам, "права подозреваемых попираются под колесами системы уголовного правосудия". Шакед подчеркнула, что в ситуации с телефоном достаточно заполучить Соглашение от самого подозреваемого, чтобы иметь доступ к его данным, для чего даже не потребуется судебное распоряжение».

"Я разработала закон о правах подозреваемых и закон о розыске, чтобы об этих проблемах позаботились. Но Кнессет распался до того, как мы закончили работу. Найдите минутку, чтобы прочитать ваши сообщения с прошлой недели, и подумайте, не взял ли кто-нибудь ваш телефон, и не было ли все открыто десяткам людей", – констатировала Шакед.

Отметим, ранее израильская полиция объявила, что смартфон советника семьи Нетаниягу Офера Голана не был проверен. Утром, 28 октября, изъятые устройства "содержались в закрытых конвертах в ожидании решения суда".


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