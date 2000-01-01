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Курды и Дамаск договорились | Фото: Kurdishstruggle/Flickr29.07 06:22   MIGnews.com

Курды и Дамаск договорились

Коалиция "Силы демократической Сирии" достигла важных договоренностей с сирийским правительством "о разработке дорожной карты по строительству децентрализованной демократической Сирии".

Как сообщило политическое руководство СДС курдскому агентству Firat, курды и сирийские власти собирается создать совместные комитеты по различным направлениям "с целью налаживания хозяйственной жизни в северных регионах и решения накопившихся проблем".

Стоит отметить, что после начала гражданской войны курды создали автономные органы управления в сирийских регионах Камышлы, Кобани и Африн, а позже отвоевали у террористов "Исламского государства" провинции Хасеке, Ракка и восточный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. На данный момент отряды СДС контролируют сейчас 27% территории страны.


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