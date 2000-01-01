28.07 19:09 MIGnews.com

Мэр Хайфы отказался запретить арабо-еврейскую конференцию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Хайфский мэр Йона Яхав ответил отказом на просьбу министра культуры Мири Регева запретить конференцию, которую в его городе собирается провести арабо-еврейская социалистическая партия ХАДАШ – одна из трех, сформировавших Объединенный арабский список в Кнессете.Глава Минкульта обратилась к Яхаву с письмом, заявив, что в общинном центре "Бейт-Хагфен", где запланировано проведение мероприятия, не санкционирована политическая деятельность. Регев пригрозила обратиться в прокуратуру, если градоначальник Хайфы не отменит конференцию.В ответном письме Яхав уведомил министра, что рассмотрел ее претензии и обнаружил отсутствие каких-либо оснований вмешиваться, поскольку общинный центр не спонсирует мероприятие, а просто сдает ХАДАШУ в аренду свое помещение.Порталу Walla директор "Бейт-Хагфен" Ассаф Рон сообщил, что, кроме ХАДАШ, его общинный центр арендовали и под мероприятия других партий, включая "Сионистский лагерь".Член Кнессета от ХАДАШ Аида Тума Слиман раскритиковала Мири Регев за вмешательство, заявив, что та "каждое утро начинает с поиска мероприятий и конференций, не согласующихся с ее политикой, и запрещает их".