"Критика Джереми Корбина евреями - проделки Моссада"

Критика лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина в еврейских СМИ страны может быть спланированной акцией Израиля и Моссада, считает лейбористка из муниципалитета шотландского города Бэллингри, графство Файф, Мэри Локхарт.
"Если их цель заключалась в противодействии антисемитизму, то они потерпели впечатляющее поражение.
Если они хотели избавиться от Джереми Корбина как лидера лейбористов, тоже непохоже, чтобы это у них что-то получилось.
Если это кампания "Моссада" с целью срыва избрания лейбористского правительства, которое взяло на себя обязательство признать Палестину государством, это является неприемлемым вмешательством в демократию Великобритании", - заявила британский депутат на своей странице в Facebook, назвав демарш еврейских СМИ "примером циничного оппортунизма".
Она отрицает расизм и антисемитизм в Лейбористской партии и считает, что "истерия" вокруг данной темы не должна никак влиять на внутрипартийный устав ее политической силы.
"Израиль – это расистское государство, а поскольку палестинцы также являются семитами, то это еще и антисемитское государство", - резюмировала Локхарт.
Напомним, что на прошлой неделе в британской прессе произошло небывалое - три соперничающие друг с другом еврейские газеты объединились и опубликовали на первых страницах предупреждения о том, что правительство во главе с Джереми Корбином является угрозой британским евреям.