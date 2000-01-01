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Ицхак Герцог уходит из Кнессета 28.07 15:57   MIGnews.com

Ицхак Герцог уходит из Кнессета

Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог подал спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну заявку об отставке из израильского парламента.

Как пишет JPost, хотя он просит уволить его утром в воскресенье, его отставка вступит в силу лишь утром во вторник, а уже со среды экс-председатель "Сионистского лагеря" начнет работу на новой должности – председателя Еврейского агентства.

Таким образом, он оставит политическую карьеру, спустя 15 лет работы в Кнессете, где он заседал в течение пяти созывов.

В парламентском списке "Сионистского лагеря" его заменит Роберт Тивьяев – "русский депутат", бывший член "Кадимы". А место лидера оппозиции, как уже сообщалось, перейдет председательнице "Тнуа" Ципи Ливни. Правда, оппозиции еще предстоит одобрить ее назначение Ави Габаем.


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