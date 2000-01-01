Ицхак Герцог уходит из Кнессета

Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог подал спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну заявку об отставке из израильского парламента.
Как пишет JPost, хотя он просит уволить его утром в воскресенье, его отставка вступит в силу лишь утром во вторник, а уже со среды экс-председатель "Сионистского лагеря" начнет работу на новой должности – председателя Еврейского агентства.
Таким образом, он оставит политическую карьеру, спустя 15 лет работы в Кнессете, где он заседал в течение пяти созывов.
В парламентском списке "Сионистского лагеря" его заменит Роберт Тивьяев – "русский депутат", бывший член "Кадимы". А место лидера оппозиции, как уже сообщалось, перейдет председательнице "Тнуа" Ципи Ливни. Правда, оппозиции еще предстоит одобрить ее назначение Ави Габаем.