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Нетаниягу рассказал, как будет аннексировать Западный берег | Фото:28.05 18:05   MIGnews.com

Нетаниягу рассказал, как будет аннексировать Западный берег

Палестинцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, могут не рассчитывать на получение израильского гражданства после распространения суверенитета.

Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью изданию "Макор Ришон".

Как уточнил глава правительства, палестинские города и деревни, где проживают примерно 50-65 тысяч палестинцев, останутся под управлением Палестинской автономии, однако будут подконтрольными Израилю в сфере безопасности.

Нетаниягу опроверг опасения, что некоторые изолированные поселения останутся анклавами внутри подконтрольных ПА районов.

"В мирном плане утверждается, что Израиль и его силы безопасности будут контролировать всю территорию к западу от реки Иордан. Подчеркну: всю территорию без исключения!" – подчеркнул он.

Более того, израильский премьер не верит в серьезность иорданских угроз разорвать мирный договор от 1994 года.

"Мир с Иорданией – жизненно важен не только для Израиля, но и для самой Иордании. Я не думаю, что это когда-либо изменится. Однако, естественно, такие угрозы вызывают озабоченность", – констатировал Нетаниягу.


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