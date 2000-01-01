Нетаниягу рассказал, как будет аннексировать Западный берег
Палестинцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, могут не рассчитывать на получение израильского гражданства после распространения суверенитета.
Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью изданию "Макор Ришон".
Как уточнил глава правительства, палестинские города и деревни, где проживают примерно 50-65 тысяч палестинцев, останутся под управлением Палестинской автономии, однако будут подконтрольными Израилю в сфере безопасности.
Нетаниягу опроверг опасения, что некоторые изолированные поселения останутся анклавами внутри подконтрольных ПА районов.
"В мирном плане утверждается, что Израиль и его силы безопасности будут контролировать всю территорию к западу от реки Иордан. Подчеркну: всю территорию без исключения!" – подчеркнул он.
Более того, израильский премьер не верит в серьезность иорданских угроз разорвать мирный договор от 1994 года.
"Мир с Иорданией – жизненно важен не только для Израиля, но и для самой Иордании. Я не думаю, что это когда-либо изменится. Однако, естественно, такие угрозы вызывают озабоченность", – констатировал Нетаниягу.