28.05 07:11 MIGnews.com

Выборы в Кнессет назначены на 17 сентября

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12- канал израильского ТВ сообщает, что комитет Кнессета принял решение о том, что новые выборы будут назначены на 17 сентября.Коалиционные переговоры застопорились из-за противоречий вокруг закона о призыве. Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил вечером 27 мая, призвав Либермана “прийти в себя” и оставив дверь для переговоров открытой. 12-й канал , однако сообщает, что через некоторое время члены Ликуда получили директиву “открыть огонь из всех орудий” по Либерману.Закон о роспуске Кнессета был принят на сессии Кнессета после полуночи. 66 депутатов поддержали закон, 44 выступили против, пять воздержались. Специальный комитет Кнессета постановил, что выборы состояться во вторник, 17 сентября.