Впервые в Бельгии законодателем стал ортодоксальный еврей
38-летний Михаэль Фрейлих, который 12 лет работал редактором ежемесячного издания Joods Actueel в Антверпене, а затем занялся политикой в прошлом году, вошел в состав парламента по результатам прошедших в воскресенье федеральных выборов.
Номер 5 в списке партии "Новый фламандский альянс", Фрейлих также является первым соблюдающим еврейский закон человек, который когда-либо служил в федеральном парламенте.
Фрейлих, который обещает работать над отменой фактического запрета на производство халяльного и кошерного мяса в двух из трех бельгийских провинциях, будет служить там вместе со многими новыми представителями крайне правой бельгийской партии "Фламандский интерес".
Партия более чем утроила свой электорат, став второй по величине на воскресных федеральных выборах. Похоже, что это было достигнуто за счет правоцентристской партии Фрейлиха, которая стала первой на выборах с 25 местами, несмотря на потерю восьми.