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`Ликуд` санкционировал предложение о слиянии с `Кулану` | Фото:28.05 19:34   MIGnews.com

"Ликуд" санкционировал предложение о слиянии с "Кулану"

Секретариат "Ликуда" проголосовал за утверждение предложения премьер-министра Биньямина Нетаниягу о включении партии "Кулану" Моше Кахлона в единый список.

Об этом во вторник, 28 мая сообщает The Times of Israel.

Слияние произойдет независимо от того, будут ли одобрено назначение новых выборов в Кнессет позднее на этой неделе.

В результате объединения Кахлон получит пятое место в списке партии, Эли Коэн - 15-е место, Йифат Битон - 29-е место, а Рой Фолкман - 35-е место.

Предложение прошло, несмотря на противодействие со стороны нескольких министров и депутатов от партии "Ликуд", которые выступили против того, чтобы их сместили в новом партийном списке, чтобы освободить места для депутатов партии "Кулану".


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