"Ликуд" санкционировал предложение о слиянии с "Кулану"

Слияние произойдет независимо от того, будут ли одобрено назначение новых выборов в Кнессет позднее на этой неделе.
В результате объединения Кахлон получит пятое место в списке партии, Эли Коэн - 15-е место, Йифат Битон - 29-е место, а Рой Фолкман - 35-е место.
Предложение прошло, несмотря на противодействие со стороны нескольких министров и депутатов от партии "Ликуд", которые выступили против того, чтобы их сместили в новом партийном списке, чтобы освободить места для депутатов партии "Кулану".