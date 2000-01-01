28.04 11:26 MIGnews.com

Запрещен вылов рыбы на средиземноморском побережье Израиля

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Министерство сельского хозяйства Израиля и управление парков выпустили официальный запрет на вылов рыбы в Средиземном море сроком на один месяц.Цель запрета - дать возможность рыбе размножиться.Запрещается вылов рыбы любыми способами, за исключением удочками с берега и сетями траулеров с морского дна. Вылов рыбы сетями будет запрещен на два месяца, начиная с 30 мая.Рыбаки Яффо выражают свое возмущение в связи с изданием запрета, и угрожают подать в суд на власти и требуют выплаты компенсации за потерю доходов.Запрет вводится второй год подряд.