28.04 16:56 MIGnews.com

Дело Адас Штайф: судья резко осудил прокуратуру

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28 апреля начался судебный процесс по гражданскому иску бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфе Наве к корреспонденту радио Галей ЦАХАЛ по делам полиции Адас Штайф.Эфи Наве подал иск к Штайф на сумму семь миллионов шекелей.Иск подан в окружной суд Лода. Штайф и радиостанция обвиняется в незаконном получении и вскрытии личного телефона Наве, и публикации данных с телефона без его согласия.Иск также подан к командиру станции Шимону Элькабец и одному из самых знаменитых ее ведущих - Рази Баркаи.В ходе слушаний судья Орен Шварц подверг жесткой критике поведение Штайф, опоздавшую на судебное заседание, а также офис генерального прокурора - за то, что один и тот же адвокат представляет интересы ответчиков и позицию юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.Слушания начались в присутствии командира Галей ЦАХАЛ, Шимона Элькабец, Нурит Канети и Раз Баркаи - но без Штайф. Штаф явилась на заседание позже, сообщив: Я не получала иска или приглашений на судебное заседание, я обо всем узнала из газет”.Адвокат Боаз Бен Цур, представляющий интересы Наве заявил: “Исковое заявление было разослан всем ответчикам. В моем распоряжении - квитанции о получении. Самые последние обвиняемые не ведут себя подобным образом”.Судья заявил: “Суд не принимает доводов ответчиков, они не могут сами себе сочинять законы. Только часть из ответчиков явилась на суд”. Судья предупредил, что в будущем подобные выходки приведут к тому, что судебные издержки будут возложены на них.Адвокат Наве подверг резкой критике поведение ответчиков и обвинил государственную прокуратуру в конфликте интересов: “Мы обсуждаем только иск о взломе телефона моего клиента, и публикацию материалов, взятых с него ответчиками. Уже несколько месяцев Наве никто не допрашивает, так что версия о том, что он якобы может помешать следствию совершенно безосновательна. Мы послали исковое заявление ответчикам. Они даже и не подумали отреагировать. Теперь они нагло утверждают, что рассмотрение дела против Наве откладывается из-за нашего иска. Что касается государственной прокуратуры - они представляют интересы ответчиков, они пытаются затянуть процесс расследования, они даровали неприкосновенность ответчикам в деле “секс в обмен на назначения”, перед нами - гигантский конфликт интересов”.Сама же Адас Штайф пообещала рассказать “всю правду” о деле бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве “когда настанет время”.Штайф написала в фейсбук: “Я пытаюсь справиться с громадной волной обращений ко мне. Истории обычных людей, которые пытаются противостоять великой несправедливости Благодарю всех, кто считает меня подходящим адресатом. Я стараюсь разобраться с каждой историей. Я просто прошу о терпении. В сутках всего 24 часа, а я - одна. Я читаю все, пытаюсь ответить на все. И одновременно я узнаю все больше и больше о тех, кому было оказано доверие общества, и кто сбился с пути. Так печально. И потому : как только появится возможность , я расскажу все, что мне известно о деле Эфи Наве, со всеми вытекающими из него последствиями. И меня не остановит даже угроза оказаться за решеткой”.