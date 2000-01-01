28.04 17:56 MIGnews.com

Правозащитники призвали не продавать оружие Израилю

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Правозащитная организация Amnesty International обвинила Израиль в совершении "кровавых нападений" на палестинцев, участвующих в демонстрациях вдоль границы. Об том говорится в заявлении правозащитников, опубликованного в пятницу, 27 апреля.Amnesty International призвала правительства во всем мире ввести всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия Израилю после "непропорционального реагирования на массовые демонстрации на границе между Израилем и Газой".Правозащитники считают, что солдаты ЦАХАЛа "убивают и калечат демонстрантов, которые не представляют для них никакой непосредственной угрозы"."Международное сообщество должно принять конкретные меры и прекратить поставки оружия и военной техники Израилю. Невыполнение этого требования продолжит подпитывать серьезные нарушения прав человека [со стороны Израиля] в отношении тысяч мужчин, женщин и детей, которые страдают от последствий жесткой израильской блокады в Газе", - заявила Магдалена Муграби, заместитель директора департамента "Amnesty International" по Ближнему Востоку и Северной Африке.Она также призвала начать расследование "военных преступлений" Израиля в отношении палестинцев.