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youtube28.04 17:22   MIGnews.com

Палестинцы поблагодарили Натали Портман

Палестинские демонстранты, принявшие участие в массовых беспорядках в пятницу, 27 апреля, выразили благодарность голливудской актрисе Натали Портман. Так, в ходе пятничных протестов некоторые палестинцы пришли с плакатами со словами благодарности артистке.

Об этом сообщает 10 канал израильского ТВ.

"Оккупированная и осажденная Газа ценит вашу моральную позицию. Спасибо, Натали Портман", - написали арабы на своих плакатах.

Как известно, на прошлой неделе Натали Портман отказалась приезжать в Израиль на церемонию вручения "Премии Генезис". Свой отказ она объяснила тем, что не хотела демонстрировать одобрение политики Биньямина Нетаниягу.

Это вызвало шквал критики среди израильских политиков, которые осудили актрису за ее решение.
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