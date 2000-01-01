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Айзенкот: ЦАХАЛ совершил более тысячи операций за границей 28.03 13:28   MIGnews.com

Айзенкот: ЦАХАЛ совершил более тысячи операций за границей

Военный корреспондент 10-го канала израильского Алон Бен-Давид сообщил о том, что за время каденции нынешнего начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Гади Айзенкота ЦАХАЛ совершил более тысячи операций за пределами Израиля.

Бен-Алон написал в твиттере: “В предпраздничном интервью шеф Генштаба раскрыл потрясающий масштаб “войны между войнами”, которая превратилась в главную кампанию ЦАХАЛа: “За время моего пребывания в этой должности ЦАХАЛ совершил более тысячи операций за границами”.

начальник Генштаба также подтвердил в интервью газете Маарив, что военные операции в Сирии не прекратятся - несмотря на то, что сирийцам удалось сбить израильский истребитель 10 февраля.
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