28.02 09:47 MIGnews.com

Скандал с whatsapp подорвал доверие к юридической системе

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Скандал вокруг судьи по делу 4000, обсуждавшей в whatsapp со следователем сроки задержания для обвиняемых нанес существенный удар по доверию к судебной системе в Израиле.Газета “Галь Хадаш” провела опрос своих читателей об их отношении к инциденту. 59% сообщили, что их доверие к юридической системе пострадало после того, как стало известно о переписке судьи со следователем. Лишь 18% заявили, что уровень их доверия не изменился, а 23% сообщили, что не знают, как ответить на вопрос. 50% опрошенных заявили, что несмотря на скандал, на юридическую систему все еже можно полагаться.55% респондентов выразили уверенность в том, что скандал повлияет на то, как будут расследоваться дела в отношении Нетаниягу. 45% предполагают, что скандал никак не отразится на расследованиях.