28.02 08:21 MIGnews.com

Париж: Убийство еврейки признано антисемитским преступлением

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Почти через год после убийства 65-летней еврейской учительницы Сары Халими иммигрантом из Мали судья в Париже признал, что речь идет о преступлении по антисемитским мотивам.Судья принял решение, что в деле против 27-летнего Кобиля Траоре есть отягчающие обстоятельства и его побудительным мотивом был антисемитизм.Адвокат брата Сары Халими, Уильяма Халими Мюриэль Мелки, заявил: “Тот способ, которым было совершено это зверское убийство демонстрирует характерную, специфическую ненависть, которая, к несчастью благодаря нашему опыту работы с антисемитскими преступлениями идентифицируется очень быстро”.В сентябре прошлого года медицинская комиссия пришла к выводу о том, что несмотря на то, что Траоре находился в момент совершения убийства под сильным влиянием анаши, его, тем не менее следует признать вменяемым и отверг утверждения защиты о том, что речь идет о душевнобольном человеке.