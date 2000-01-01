Ортодоксы продолжают шантажировать Нетаниягу

Члены религиозной партии "Яадут а-Тора" не собираются отступать от своих политических принципов, продолжая настаивать на принятии законопроекта об отмене военного призыва для учащихся в йешивах.
"Эта поправка к законопроекту является неотъемлемой частью коалиционного соглашения, и мы ждем, что ее поддержат все коалиционные партии, если они хотят, чтобы коалиция продолжила свое существование", - сказал лидер партии и замминистра здравоохранения Яаков Лицман.
Голосование по скандальной поправке было запланировано на среду, однако, несмотря на угрозы ортодксов, она не была выставлена на голосование. Коалиции удалось настоять на том, чтобы голосование было отложено из-за скорейшего завершения пленарного заседания в связи с Пуримом.
А днем ранее член партии, возглавляющий финансовую комиссию Кнессета, Моше Гафни даже заявил, что в случае возникновения каких-либо проблем с законопроектом о призыве, он вообще не станет голосовать ни за какие коалиционные инициативы.
А уже утром в среду Советом мудрецов Торы – высший руководящий орган "Яадут а-Тора" – издал указ, что принятие поправки к законопроекту о призыве является обязательным условием для партийной поддержки проекта госбюджета на 2019 год.
Согласно этой поправке государство может впервые на официальном уровне признать студентов йешив и приравнять их статус к военнослужащим ЦАХАЛа. Однако это противоречит заключению БАГАЦа о необходимости законодательно закрепленного равного распределения бремени.