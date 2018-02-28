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`У Израиля одна просьба - снаряды, снаряды, снаряды` 28.02 14:23   MIGnews.com

"У Израиля одна просьба - снаряды, снаряды, снаряды"

Два сенатора США, только посетившие Ближний Восток, предупредили, что вероятность конфликта на северной границе Израиля нарастает с каждым днем.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал: “На каждой встрече звучит только один главный запрос - снаряды, снаряды, снаряды”.

Грэм заявил: “Это - наиболее пугающий визит из всех, которые я совершил за длительное время”.

Сенатор-демократ Крис Кун заявил: “Темп, в если мы говорим о потенциальном конфликте в Сирии, резко повышается. Я думаю, что это важно осознать в контексте региональной динамики, где технологические и военные решения, дипломатическое маневры усиливают давление на Израиль согласно любым критериям, которые вы только можете вообразить”.

Сенаторы сделали свои заявления на фоне сообщений о том, что под Дамаском обнаружена еще одна база баллистических ракет. Она похожа на базу аль-Кисве, уничтоженную Израилем в декабре. По сообщениям израильских журналистов, ЦАХАЛ не решается ее уничтожить - из-за давления со стороны России. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Израиль не бомбит новую базу Сил аль-Кудс в Дамаске".

Сенаторы Грэм и Кун указали на то, что президент Трамп и европейские союзники сумели остановить Исламское Государство в Сирии, но игнорируют более важную геополитическую проблему - нарастание влияния Ирана и России. Сенатор Грэм заявил: “Я не вижу никакого внятного плана”.

Кун заявил: “Было более чем ясно в ходе наших брифингов - администрация не делает достаточно для того, чтобы противостоять Ирану, специфически в Сирии. И я скажу что-то, с чем все согласны - теперь, когда ISIL разгромлен, возникает вопрос о том какова наша будущая роль в Сирии?”

Кун также указал на то, что Россия и Иран, их комбинация, представляют угрозу для нашего жизненно важного союзника - Израиля, а также для Иордании. И, в отсутствие Соединенных Штатов мы очень быстро увидим, как режим Асада, иранские силы и Россия будут доминировать на всей территории Сирии”.

Кун предупредил: “Израильтяне нанесут удары по жилым кварталам, по госпиталям, по школам, потому что это то, что сделала “Хизбалла”. “Хизбалла” интегрировала свои военные возможности эти инфраструктуры. И поэтому я хочу вам все сказать - если война придет - если она придет, она будет реально кровавой”.
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