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`Бешеный Пес` представил план уничтожения ISIS 28.02 07:47   MIGnews.com

"Бешеный Пес" представил план уничтожения ISIS

Глава Пентагона “Бешеный Пес” Джим Маттис представил Белому Дому план уничтожения Исламского Государства.

В брифинге, помимо президента Дональда Трампа, участвовали ключевые фигуры в системе национальной безопасности США.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил: “План представлен министром Маттисом. Речь идет о предварительном плане. В настоящее время идет обсуждение”.

Пресс-представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил: “Это не просто военный план. Он собирает воедино все элементы национальной мощи - дипломатической, финансовой, разведывательной, и был составлен в условиях постоянной координации с другими агентствами”.

Дэвис добавил: “Это - по-настоящему транс-региональный план. Цель не только в том, как разгромить ISIS - по всему миру, но и как нанести поражение других экстремистским организациям, таким, как аль-Каида”.

Дэвис сообщил, что план засекречен. Ожидается, что план даст “зеленый свет” на отправку большого количества американских солдат в Ирак и Сирию. В настоящий момент в Ираке находится около 5 тысяч американских военнослужащих, в Сирии - около 500 солдат американского спецназа.

Хотя официальные лица не назвали государства, которые будут затронуты в ходе исполнения плана, их комментарии демонстрируют, что Америка намерена серьезно заняться тем вызовом, в который превращается растущее влияние ISIS в Афганистане, Пакистане и Бангладеш.

На прошлой неделе командующий силами НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон выразил озабоченность в связи с нарастающим присутствием ISIS в Бангладеш. Он также указал на то, что в Афганистане и Пакистане люди из других террористических групп присоединяются к ISIS.
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