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Путин поставил свое супероружие на боевое дежурство | Фото:27.12 21:38   MIGnews.com

Путин поставил свое супероружие на боевое дежурство

В России поставили на боевое дежурство гиперзвуковой комплекс "Авангард", который дислоцировали в Оренбургскую область.

Об этом 27 декабря лично рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравив военных.

По словам Шойгу, гиперзвуковой ракетный комплекс заступил на дежурство 27 декабря в 10 утра. Ранее на этой неделе министр заявил, что в следующем году в войска поступят 22 пусковые установки "Авангард" и "Ярс".

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин упоминал о разработках гиперзвукового оружия, утверждая, что это "планирующий крылатый блок", который может совершать полеты "в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз".

"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены", – говорил Путин.



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